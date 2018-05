Overweg Oostmoer wordt stiller 02 mei 2018

Nog tot 25 mei voert Infrabel werken uit aan de spoorwegovergang aan de Oostmoer in Waarschoot. Er worden rubbertegels geplaatst om de overweg geluidsarmer te maken. Tijdens de werken is er een omleiding voorzien via Hoekje en Akkerstraat. Info: www.waarschoot.be. (JSA)