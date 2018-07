Oud-wielrenner Johan De Muynck tweede ereburger 12 juli 2018

Het werd al gefluisterd, maar nu is het ook bevestigd door de gemeenteraad: oud-wielrenner Johan De Muynck wordt de tweede ereburger van Waarschoot.





Fotograaf en kunstenaar Dirk Braeckman werd in april nog gelauwerd als de eerste ereburger van Waarschoot. Toen al werd gezegd dat Johan De Muynck snel in dat rijtje moest volgen. "Johan De Muynck wordt nu effectief de tweede ereburger van Waarschoot", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). "Hij wordt gevierd op de septemberkermis. Er komt een fietstocht, tentoonstelling en gratis vaten. Het feest wordt volledig zoals Johan het zelf wil. Het moment van het ereburgerschap komt ideaal. Johan wordt dit jaar 70 jaar, en zijn overwinning van de Giro dateert van precies 40 jaar geleden. Hij is en blijft de laatste Belgische Girowinnaar en daar zijn we trots op." (JSA)