Oud kerkdeel ook na restauratie nog ruïne ONTMOETINGSPLAATS ONDER BOGEN AFGEBRANDE KERK JOERI SEYMORTIER

01 september 2018

02u30 0 Waarschoot Waarschoot restaureert het oude deel van de uitgebrande parochiekerk, zodat daar evenementen of recepties kunnen georganiseerd worden. Nu is dat oude deel afgezet met hekken omdat steenpuin afbrokkelt en er instortingsgevaar dreigt.

Op nieuwjaarsnacht 2002 werd de oude parochiekerk van Waarschoot grotendeels verwoest bij een brand, die later aangestoken bleek door een toen 17-jarige Eeklonaar. Al snel werd een nieuwe, moderne kerk gebouwd. Naast dat moderne blok werden nog enkele oude bogen van de oorspronkelijke Sint-Ghislenuskerk behouden. Die zorgen van op het dorpsplein nog voor een mooie brok nostalgie. Maar de bogen staan al verschillende jaren verborgen achter hekken. Er hangen zelfs netten rond de bogen, omdat steenpuin afbrokkelt en er instortingsgevaar is.





Vallende stenen

De oude kerkbogen zullen nu gerestaureerd worden, zodat de hekken weg kunnen en je weer onder de oude kerkbogen door zal kunnen lopen. Het is ook de bedoeling om daar evenementen te organiseren.





"Er staan nu al heel wat jaren hekken rond en onder de koepels van onze kerk", zegt schepen van Patrimonium Freddy Haegeman (Open Vld). "Daardoor kon geen enkel evenement meer georganiseerd worden onder de bogen van de kerkruïne. Er hangen ook zwarte netten aan de bogen, als directe bescherming tegen loskomende en vallende stenen. Dit is geen structurele oplossing, dus er moest iets gebeuren. Die netten voorkomen wel vallende stenen, maar de stabiliteit van het geheel is op termijn niet gegarandeerd. Met instortingsgevaar tot gevolg. Net daarom hebben we nu beslist om het metselwerk van de bogen en de betonbalk te slopen. De natuurstenen steunkolommen moeten wel behouden en ongeschonden blijven. Daardoor zal de afbraak grotendeels handmatig moeten gebeuren. Nadien worden alle kerkbogen opnieuw gemetseld, zodat we hetzelfde 'ruïne-uitzicht' krijgen. Boven de bogen komt er ook een afdekplaat, zodat er nooit meer water in de muren sijpelt, en de muren bij vorst dus niet zouden kapot vriezen. Ook de vernielde brandglasramen rond het koor worden hersteld en beschermd met duivenweringsnetten."





De restauratie zal meer dan 200.000 euro kosten. "Het is altijd de bedoeling geweest dat onder de bogen van de kerk ruimte zou komen voor recepties of concertjes", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V) van Waarschoot.





"Het is een prachtige locatie in onze vernieuwde dorpskern, en biedt ruimte en mogelijkheden voor heel wat zaken. Door de afbrokkeling is dat vandaag onmogelijk. Heropbouw, maar met hetzelfde uitzicht, is de enige optie", zegt burgemeester Martens nog.