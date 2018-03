Oud dorpsleven in beeld met boek en expo 29 maart 2018

02u46 0

Curieus zet dit weekend het oude dorpsleven van Waarschoot in de kijker. Er is een boek en een tentoonstelling.





In 'Toen was het leven nog heel gewoon' zie je alleen maar bekende dorpsgenoten van vroeger en nu. Vrijdagavond wordt het boek voorgesteld, en vanaf zaterdag kan je naar de tentoonstelling. Je leert er onder andere het verhaal van zuster Gerd Goethals kennen, hoort de strafste verhalen van Juliette van de Cambrinus, leert de mening van pastoor Maurice Baekelandt kennen en kan de verhalen van 'schoolmeesters' Jan Claeys, Aimé De Meyere en Gilbert De Muynck ontdekken.





De officiële opening van de expo en de voorstelling van het gelijknamige boek, gebeurt op vrijdag 30 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 1, in Waarschoot. De tentoonstelling is in het paasweekend te bezoeken op zaterdag 31 maart en zondag 1 april, tussen 10 en 19 uur. Op paasmaandag 2 april kan je de tentoonstelling in het gemeentehuis zien van 14 tot 18 uur. (JSA)