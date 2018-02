Opnieuw werftoilet in brand gestoken 27 februari 2018

02u48 0

Vandalen hebben zondagnacht rond 1.20 uur een werftoilet in brand gestoken op de hoek van de Hendrik Consciencelaan met de Schoolstraat in Waarschoot. De brandweer kwam ter plaatse om het brandje te blussen. Woensdagnacht vond er al een soortgelijke vandalenstreek plaats in Eeklo, waar in de Raverschootstraat een mobiel werftoilet in brand werd gestoken. (JEW)