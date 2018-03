Omeer Coopman (89) gestorven 13 maart 2018

De familie Coopman uit Waarschoot is opnieuw in rouw. Amper vier maanden na het overlijden van Daniël Coopman, de man achter Ter Beke in Waarschoot, is nu ook zijn broer Omeer Coopman overleden.





De familie Coopman is een ware dynastie in Waarschoot, waar onder andere ook huidig burgemeester Ann Coopman een afstammeling van is. Met Zuster Simonne Coopman, Marcella Coopman, Daniël Coopman en Jenny Coopman had Omeer één broer en drie zussen. Terwijl Daniël Ter Beke groot maakte, werkte Omeer vooral aan de uitbouw van zijn bedrijf Copra.





Omeer Coopman verbleef de laatste tijd van zijn leven in het woonzorgcentrum De Linde is Waarschoot, waar hij eind deze maand zijn negentigste verjaardag zou vieren. De uitvaart van de man wordt gehouden op donderdag 15 maart om 11 uur in de Sint-Maruskerk in het dorpje Beke, tussen Zomergem en Waarschoot. (JSA)