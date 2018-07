Nieuwe sociale verkaveling aan Akkerstraat 10 juli 2018

De Akkerstraat in Waarschoot krijgt een nieuwe zijstraat, en dat wordt een nieuwe sociale verkaveling. De naam van de straat is nog niet gekozen. Er komen 24 sociale huur - en koopwoningen, die gebouwd zullen worden door de Meetjeslandse Bouwmaatschappij. "Het worden kleine betaalbare percelen, en daar is nood aan", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). "Het project werd al enkele jaren geleden aangekondigd, maar het is nu pas dat er schot in het dossier komt. Daar zijn wij als gemeente blij om." (JSA)