Nachtwinkel langer open 30 maart 2018

De nachtwinkel in het centrum van Waarschoot mag voortaan open zijn tot 2 uur 's nachts in plaats van tot middernacht. Ook in de gemeenten rond Waarschoot wordt vaak datzelfde sluitingsuur opgelegd. "We hebben daarvoor een nieuw reglement goedgekeurd", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). "De vergunning wordt voor een jaar afgeleverd en wordt telkens geëvalueerd. Zo kunnen we bijsturen en extra hinder in de buurt vermijden." (JSA)