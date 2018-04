Nachtje cel na buiteling in gracht 03 april 2018

Een chauffeur moest de nacht van zondag op maandag in de cel doorbrengen nadat hij geïntoxiceerd in de gracht belandde in de Hogevoorde in Waarschoot. De chauffeur verloor de controle over zijn stuur en reed tegen een andere wagen voor hij ondersteboven in de gracht tot stilstand kwam. De brandweer en politie kwamen de man uit de gracht helpen. Hij raakte niet gewond. Volgens de politie was de man zichtbaar onder invloed en gedroeg hij zich niet naar behoren, dus werd hij bestuurlijk aangehouden. (WSG)