Naast vreugde ook plaats voor verdriet BRANDWEERPOST HERDENKT VERLOREN COLLEGA TIJDENS OPENDEURDAG JEFFREY DUJARDIN

25 juni 2018

02u28 0 Waarschoot De brandweerpost Waarschoot van de hulpverleningszone Meetjesland opende zondag z'n deuren voor het grote publiek. Naast alle feestvreugde was er ook plaats voor herdenking en dankbaarheid voor hun verloren collega Glenn (30).

Zondag was een dag waarop jong en oud plezier kon maken, naast de braderie in Waarschoot besloot de brandweerpost Waarschoot ook hun deuren te openen. Tussen 10 en 18 uur kon je op het Brandweerplein en de Metaalstraat spectaculaire demo's zien. Zo was er een demonstratie van de brandweer hoe je op een veilige manier een brandende frietketel dooft, natuurlijk werd ook getoond hoe het niet moest, met een grote steekvlam als gevolg. Daarnaast gaven de pompiers een demonstratie hoe ze een geknelde persoon uit een voertuig haalden. Met een hydraulische schaar knipten ze het voertuig open als een blik sardienen, het nieuwsgierige publiek gaf dan ook een welverdiend applaus. Wat ook enorm veel succes had, was de rookmobiel: een 'tent' gevuld met rook waarin deelnemers binnen de 40 seconden twee huilende baby's moeten terugvinden. De 9-jarige Miquel uit Sint-Laureins waagde zich ook aan de test. "Het viel nog goed mee. Ik zag de poppen snel liggen en rende naar buiten", zegt hij. Via de rookmobiel wil de brandweer aantonen dat de aankoop, correcte installatie en het regelmatig onderhoud van een rookmelder ervoor zorgen dat je op tijd gewaarschuwd kan worden. Diensthoofd Karl Verstockt was een tevreden man. "Het is mooi dat het educatieve aan iets leuk gekoppeld kan worden. Als we al één iemand kunnen sensibiliseren, hebben we onze taak uitgevoerd. Door de juiste informatie te delen, kunnen mensenlevens gered worden. Soms is het een kwestie van seconden."





Af en toe klonk een sirene op de achtergrond, groot en klein kon in de huid kruipen van een brandweerman en een ritje doen in een brandweerwagen. Voor Miguel, die vooraan mocht zitten, was het een hele belevenis. Hij is spijtig genoeg nog te jong om zich als vrijwilliger op te geven. "De Post Waarschoot is op zoek naar tien nieuwe vrijwilligers", zegt Karl. "Doordat we bij brandweerzone Centrum zullen gaan, is er nood aan meer manschappen."





Er was ook plaats voor de herdenking van een verloren collega. "We hebben rouwbanden rond onze arm en rouwlintjes rond onze wagen gedaan voor Glenn", zegt Verstockt. Glenn kwam om het leven toen hij tijdens een wandeling door de sneeuw op zo'n 3.000 meter hoogte ten val kwam. "Dat was een zeer grote klap voor de post. Glenn ademde brandweer, een man vol levensvreugde. We hebben dan ook een hoekje voor hem ingericht met een rouwregister."