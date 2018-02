Molenstraat nog maanden bouwwerf 06 februari 2018

Door de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden zal de Molenstraat in Waarschoot nog maanden een bouwwerf zijn. Het fietspad van de Molenstraat was een van de hobbeligste in Waarschoot. "We gaan de voetpaden en fietspaden vernieuwen en vooraf voeren Eandis en de Watergroep werken uit aan hun leidingen. Die werken zullen duren tot eind maart en dan volgt de heraanleg. Het verkeer aan de werken verloopt alternerend over één rijstrook en wordt geregeld door mobiele verkeerslichten."





In de Molenstraat staan ook heel wat verroeste verlichtingspalen. "We gaan die vervangen door nieuwe palen met ledverlichting. 's Nachts kunnen de lichten gedimd worden tot halve sterkte. Even veilig, maar kostenbesparend." (JSA)