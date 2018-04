Molenstraat moet één dag weer open voor koers 10 april 2018

02u50 0

De werken voor de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden in de Molenstraat in Waarschoot zijn officieel begonnen.





De werkzone zal elke dag een beetje opschuiven, want er wordt gemiddeld zowat honderd meter per dag opgebroken. Op de plaats waar gewerkt wordt, zal het verkeer beurtelings kunnen passeren aan de hand van tijdelijke verkeerslichten.





Er zal zowat een half jaar gewerkt worden in de Molenstraat. Op zondag 6 mei zal uitzonderlijk de hele rijweg van de Molenstraat vrij gemaakt worden, zodat de jaarlijkse wielerwedstrijd Grote Prijs Johan De Muynck toch kan doorgaan.





(JSA)