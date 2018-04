Molenstraat krijgt nieuwe voet- en fietspaden 06 april 2018

In Waarschoot start maandag 9 april de heraanleg van de voet- en fietspaden in de Molenstraat. De werken aan de nutsleidingen zijn er al maanden bezig. Er wordt begonnen aan de kant van de onpare huisnummers, ter hoogte van de Kouterweg. "Er wordt gewerkt richting Arisdonk", zegt schepen Freddy Haegeman (Open Vld). "Daarna wordt teruggekeerd aan de kant van de pare huisnummers vanaf Arisdonk richting Stationsstraat, om te eindigen met het voorste deel van de Molenstraat. De werken zullen ongeveer zes maanden duren. Elke dag schuift de werkzone een beetje op. Tijdens de werkuren, van 6.30 tot 16.30 uur, worden verkeerslichten geplaatst ter hoogte van de werkzone, zodat het verkeer alternerend kan passeren. Er zal ongeveer honderd meter per dag opgebroken worden. Na de opbraak volgt de aanleg van de fundering, de plaatsing van de boordstenen en een paar dagen later het klinkeren. Na de heraanleg is een droogtijd van zeven dagen nodig, vooraleer er weer auto's over mogen rijden. Van opbraak tot weer toegankelijk moet gerekend worden op drie weken." (JSA)