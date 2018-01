Middenstand doet centrum herleven HANDELAARS VOEREN SUCCESVOLLE STRIJD TEGEN BAANWINKELS N9 JOERI SEYMORTIER

01 februari 2018

02u52 0 Waarschoot Er waait een nooit geziene frisse wind door het centrum van Waarschoot. Nieuwe zaken openen, bestaande winkels verhuizen of verbouwen en maken zich zo klaar voor de toekomst. Het gevecht tegen de baanwinkels langs de N9 wordt gestreden, en lijkt nog gewonnen te worden ook. Alles samen gaat het om meer dan 15 nieuwigheden in het dorp.

Het aantal nieuwe zaken in het dorp van Waarschoot lijkt niet bij te houden. Eén van de opvallendste nieuwigheden is Gustoso, de nieuwe eetwinkel die tot voor kort 'Katy's Groenten en Fruit' was. "Na 22 jaar was het tijd voor iets nieuws", zegt Katy Everaerd. "We hebben in onze winkel nu 22 zitplaatsen, waardoor de mensen hier niet alleen groenten, fruit, broodjes, slaatjes en snacks kunnen kopen, maar ze hier ook kunnen opeten. Ons team maakt alles zelf en artisanaal in de eigen keuken. We horen van heel wat mensen dat dit een meerwaarde is voor het dorp van Waarschoot. We zijn open van 7 uur 's ochtends, dus ontbijten kan nu ook in eigen dorp."





Ex-stationsgebouw

Ook nieuw en opvallend is Brasserie Lijn 58, het nieuwe restaurant in het voormalig stationsgebouw van Waarschoot. Daar wordt niet alleen lekker eten geserveerd, maar ook meer dan honderd jaar dorpsgeschiedenis. "Het restaurant is genoemd naar Spoorlijn 58, die Gent verbindt met Eeklo", zeggen de uitbaters Lisa en Ludovic. "Het stationsgebouw werd in 1903 gebouwd. In 2000 werd het een beschermd monument. Bij de renovatie werd geprobeerd om zoveel mogelijk de sfeer van vroeger te behouden. En tijdens het eten zie je de treinen gewoon voorbijrijden."





Maar daar stopt het niet in Waarschoot. Café De Kluis gaat binnenkort weer open, en café De Ploeg heropent in mei. Er is ook sprake van een pita- en pizzazaak in de vroegere slagerij van Dobbelaere. Desta Fashion, Wijnen Neyt, Confiserie Brigitte en Faiga's Fashion hebben hun winkel verbouwd. Ook restaurant Borsalino is verbouwd en verhuisd naar het pand ernaast, en heet nu The Chalet. De Mouterij is dan weer overgenomen en draait op volle toeren. VDK is verhuisd van de Stationsstraat naar de stek naast het Sociale Huis. Burgemeester Kim Martens opent zijn advocatenkantoor aan de andere kant van het Sociaal Huis. Zakenkantoor Van Hecke verhuist naast de Kruidvat en Infraligne opent een fitnesszaak waar vroeger Desta Fashion was. Waar vroeger Bakkerij De Vriendt zat, komt een café en een frituur.





Schepen van Lokale Economie Jochen De Smet (Open Vld) ziet het allemaal graag gebeuren. "De laatste maanden is dit een droomscenario", zegt De Smet.





Waarschootbonnen

"De leegstaande panden zijn nu bijna volledig ingenomen door startende zelfstandigen. Waarschoot is duidelijk aantrekkelijk om opnieuw in te investeren. We helpen ook starters door hen de eerste twee jaar een teruggave te geven van de onroerende voorheffing. Wij betalen dat integraal terug. Binnenkort gaan we ook inzetten op het aantrekken van meer shoppers door een app te lanceren en door de Waarschootbonnen te lanceren. We zien ook dat de Waarschootse horeca het goed doet, een combinatie die Waarschoot als gezellig winkeldorp hoe langer hoe meer op de kaart zet."