Martine Dossche is algemeen directeur 27 juli 2018

02u37 0

De gemeenteraad heeft Martine Dossche aangesteld als de nieuwe algemeen directeur van de gemeente. Een algemeen directeur is de nieuwe omschrijving van wat tot nu de gemeentesecretaris was. Bart Van Petegem werd aangesteld als waarnemend financieel directeur van de gemeente Waarschoot. De functies gelden maar tot het einde van dit jaar. Op 1 januari gaat Waarschoot op in Lievegem, de nieuwe fusiegemeente samen met Zomergem en Lovendegem. (JSA)