Lingerie La Luna zamelt al voor vijfde keer oude bh’s in voor goede doel Joeri Seymortier

10 november 2018

12u00 3 Waarschoot Nog tot 30 november kan je een oude bh binnenbrengen bij La Luna in Waarschoot, en zo het goede doel steunen.

Zeventien Vlaamse lingeriewinkels slaan terug de handen in elkaar voor de actie ‘Vrouwen ondersteunen Vrouwen’. In onze regio kan je terecht bij La Luna in de Stationsstraat in Waarschoot. “We willen oude, nog draagbare lingerie inzamelen voor vrouwen die het moeilijker hebben om kwalitatieve lingerie aan te schaffen”, zegt Katia Thomaes.”Zo willen we de schakel vormen tussen de minder begoede dames en onze klanten. De ingezamelde bh’s komen terecht in de Belgische Oxfam tweedehandswinkels , waar ze aan een zeer lage prijs verkocht worden. De opbrengst gaat integraal naar Oxfam-projecten wereldwijd. Ons doel is om ook dit jaar een inzameling van ongeveer 10.000 bh’s te halen, wat een opbrengst van zowat 20.000 euro zou betekenen.”

Om de actie kracht bij te zetten krijgt iedere klant die een bh binnen brengt een bon van 10 euro voor de aankoop van een nieuwe bh. Info op de Facebookpagina ‘Vrouwen ondersteunen Vrouwen’.