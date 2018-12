Lezing : ‘Regenboog van Vlaamse dialecten’ Joeri Seymortier

05 december 2018

09u44 0 Waarschoot Vermeylenfonds Waarschoot organiseert op vrijdag 7 december ‘De regenboog van de Vlaamse dialecten’.

Die avond wordt een lezing gegeven door professor Magda Devos van UGent. Om 20 uur in het Sociaal Huis in de Kerkstraat in Waarschoot. Leden betalen 4 euro en niet-leden 6 euro. Inschrijven: eliane.bonamie@telenet.be.