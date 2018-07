Lejourstraat heeft nieuw speelpleintje 20 juli 2018

De buurt van de Lejourstraat in Waarschoot heeft een splinternieuw speelpleintje.





Elk jaar worden twee speelpleinen vernieuwd. Vorig jaar werd gestart met het speelpleintje aan het sportcentrum. Nu is het speelpleintje Lejourstraat vernieuwd, na een participatietraject met de buurtbewoners. "We zijn op zoek naar buurtbewoners die het meter- of peterschap van het vernieuwde speelpleintje willen opnemen", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). "Een oogje in het zeil houden, eventuele problemen melden aan de jeugddienst, en aanspreekpunt zijn voor de kinderen en volwassenen rond het pleintje." Ondertussen wordt gewerkt aan het participatietraject voor de speelpleintjes van de Akkerstraat. (JSA)