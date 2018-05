Landelijke Gilden zet scherm voor WK 02 mei 2018

Wie het wereldkampioenschap voetbal in juni op groot scherm wil zien, kan al zeker in Waarschoot terecht. De Landelijke Gilden bevestigt dat ze opnieuw voluit gaat voor topvoetbal op een groot scherm. Ook twee jaar geleden bracht de Landelijke Gilden al sfeer in Waarschoot. Toen werden de wedstrijden van de Rode Duivels op het EK uitgezonden op groot scherm op het dorpsplein van Waarschoot. Bij regenweer verhuisde het naar de loods Claeys. Waar het groot scherm nu zal staan en welke wedstrijden precies uitgezonden worden, maakt de Landelijke Gilden later bekend. (JSA)