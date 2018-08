Kruispunt veiliger voor fietsers dankzij kleurtje 25 augustus 2018

02u42 0

Het kruispunt van de Molenstraat met de Stationsstraat in Waarschoot wordt veiliger voor fietsers. De fietsoversteekplaats krijgt een kleur, zodat ze beter opvalt. De werken zullen gebeuren op dinsdag 28, woensdag 29 en wellicht ook nog donderdag 30 augustus, zodat de klus geklaard is voor de start van het nieuwe schooljaar.





"Die werken kunnen niet gebeuren zonder hinder", zegt schepen van Openbare Werken Freddy Haegeman (Open Vld).





Wisselend

"Om toch nog enige verkeersstroom mogelijk te houden, wordt gekozen om de aanleg in twee fasen te doen. Op 28 augustus wordt gewerkt op de rechterrijstrook, komende vanuit de richting van het station. Tot de helft van de rijweg wordt het kleursysteem aangebracht op de twee fietsoversteekstroken. Na het drogen en de afwerking volgt dan vanaf de volgende werkdag de tweede fase, de andere rijstrook. Er is ook nog een derde werkdag voorzien, wanneer het weer een spelbreker zou zijn." Om alle het doorgaand verkeer in goede banen te leiden, zijn er omleidingen. (JSA)