Koppel dat kleding van Armani steelt, online te kijk gezet 02u51 0 Foto DJG Op camerabeelden is te zien hoe het koppel op zoek gaat naar kleding in Bulté Fashion Store.

De zaakvoerder van 'Bulté Fashion Store' langs de Hendrik Consciencelaan in Waarschoot heeft een koppel dieven te kijk gezet op hun Facebookpagina. Daarbij waarschuwen ze hun collega-winkeliers.





Het koppel kwam afgelopen zaterdag langs in de kledingwinkel. Daar namen ze voor meer dan 500 euro kledij mee, waaronder twee kledingstukken uit de nieuwe collectie van Armani. Daarop zette de zaakvoerder de camerabeelden van het koppel op de Facebookpagina van de winkel, met daarbij de volgende boodschap: "Uitkijken voor volgende personen. Ze zijn 'vergeten' te betalen."





"We hebben veiligheidspoortjes en bewakingscamera's, en toch slagen ze er nog in om kledingstukken te stelen", zegt zaakvoerder Thomas Bulté gefrustreerd. "Intussen heb ik al reactie gekregen van een andere winkelier, waar ze meerdere tablets zouden gestolen hebben. Met dit bericht wil ik andere winkeliers waarschuwen, zodat ze misschien toch nog gevat kunnen worden."





De politie onderzoekt de zaak. (DJG)