Kind (3) gewond 14 mei 2018

Een 3-jarig kind is vrijdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Waarschoot. Een autobestuurder reed het kind rond 16 uur aan in Renning. Het slachtoffer bloedde hevig en werd afgevoerd naar het AZ Alma in Eeklo. Het kind verkeerde nooit binnen levensgevaar. De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. (DJG)