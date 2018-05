Kim Martens langer waarnemend burgemeester 02 mei 2018

Kim Martens (CD&V) blijft nog zeker tot het einde van de zomer waarnemend burgemeester van Waarschoot. Hij vervangt burgemeester Ann Coopman die uit is wegens ziekte. In december van vorig jaar maakte burgemeester Ann Coopman zelf bekend dat ze enkele maanden van het politieke toneel zou verdwijnen, omdat ze kampt met medische problemen. Toen werd gezegd dat dit minstens tot eind april zou zijn, maar dat het ook langer kon worden. "Onze burgemeester herstelt goed, maar heeft nog wat tijd nodig om er helemaal bovenop te komen", zegt Kim Martens. "We hebben nu afgesproken dat ik nog tot eind augustus waarnemend burgemeester blijf. Ik heb heel wat overleg met Ann", zegt Martens nog. (JSA)