K77 brengt 'Liefde half om half' 14 maart 2018

Toneelvereniging K77 Waarschoot speelt vanaf dit weekend het stuk 'Liefde half om half' van Alan Ayckbourn, in een bewerking en regie van Wim De Puydt. Het stuk draait rond valse geruchten, roddels en feiten binnen de werksfeer en privé. Met Frank Van Steenbrugge, Liesbeth Lomans, Sammy De Baerdemaeker, Eline Bultinck, Inge Stul en Ivan De Steur. Er wordt gespeeld op vrijdag 16, zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart. Telkens om 20 uur, in De Kring in Waarschoot. Kaarten kosten 10 euro. Info: www.k77.be.





(JSA)