Jozua kiest (als enige) exclusief voor provincieraad 28 maart 2018

Jozua Speeckaert (29) uit Waarschoot kiest bij de komende verkiezingen voluit voor de provincie, en zal niet opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Speeckaert zit voor CD&V nog maar enkele maanden in de gemeenteraad, en is ambitieus. Toch zal je op 14 oktober voor de gemeenteraadsverkiezingen niet op hem kunnen stemmen. Hij krijgt een plaats op de lijst voor de provincieraadsverkiezingen en kiest -voorlopig als enige- om dat niet te combineren met een ander niveau. "Ik krijg de vierde plaats bij de provincie en word dus de kopman en het gezicht voor het Meetjesland", zegt Jozua. "Ik wil voluit voor die uitdaging gaan en leg mijn mandaten als OCMW-raadslid en gemeenteraadslid dan ook meteen neer. Donderdag wordt mijn laatste gemeenteraad. Ik kom bewust niet op voor de gemeenteraadsverkiezingen van Lievegem en kies honderd procent voor het niveau van de provincie."





De provincie wordt afgeslankt en is volgens velen een 'verouderd' politiek niveau. Waarom maakt een jonge ambitieuze politicus die keuze? "Ik wil honderd procent gaan voor het Meetjesland en de provincie. Ik ben geen voorstander van cumul en wil keuzes maken. De provincie verouderd? Zeker niet. De halvering van het aantal provincieraadsleden is een goede zaak, en een ideaal moment voor de provincie om zichzelf 'opnieuw uit te vinden'."(JSA)