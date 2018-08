Johan De Muynck krijgt eigen fietsroute 13 augustus 2018

Oud-wielrenner Johan De Muynck uit Waarschoot krijgt in zijn dorp een eigen fietsroute. Later deze maand wordt die fietsroute officieel voorgesteld.





Het is dit jaar 40 jaar geleden dat Johan De Muynck de Ronde van Italië won. Hij wordt ook 70 jaar en dat wil zijn thuisdorp niet zomaar voorbij laten gaan. Eerder werd al bekend gemaakt dat De Muynck de tweede ereburger van Waarschoot komt. Nu komt er samen met Toerisme Meetjesland ook de 'Fietsroute Johan de Muynck'. Die fietsroute zal op zaterdag 8 september ingereden worden. Dat weekend zal je in de kerk van Waarschoot ook een expo over de toprenner kunnen bezoeken. Later in september volgen nog fietstochten met de senioren van Waarschoot en met de kinderen van het dorp. (JSA)