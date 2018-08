Johan De Muynck (70) onthult eigen fietsroute 22 augustus 2018

Johan De Muynck heeft gisterenavond aan de sporthal van zijn thuisdorp Waarschoot het startbord onthuld van zijn nieuwe eigen fietsroute.





De Muynck is dit jaar zeventig geworden en het is dit jaar ook precies veertig jaar geleden dat hij de Ronde van Italië won. Hij is nog altijd de laatste Belg die daarin slaagde. De nieuwe fietstocht die zijn naam draagt is 53 kilometer lang en loopt niet alleen door Waarschoot, maar ook door Zomergem en Lovendegem. Zo wordt het meteen ook een fietsroute door het nieuwe Lievegem.





"Ik fiets zelf nog drie tot vier keer per week tochten van meer dan vijftig kilometer en ben trots dat er nu een fietsroute mijn naam draagt", zegt Johan De Muynck. "Hoe meer mensen we op de fiets krijgen, hoe beter. De fietstocht werd uitgestippeld door Guy Ryckaert en loopt onder andere langs mijn eigen huis en het ouderlijk huis."





Op zaterdag 8 september wordt de fietsroute officieel ingereden, samen met Johan De Muynck. Afspraak om 13.45 uur aan de sporthal van Waarschoot. Om 18 uur wordt De Muynck ontvangen op het gemeentehuis en krijgt hij het ereburgerschap. Een uur later volgt er, op vraag van De Muynck, een volksreceptie op het Dorpsplein. Tijdens het kermisweekend komt er ook een tentoonstelling over oud-kampioen in de kerk, met spullen uit de verzameling van Eeklonaar Mark Van Hamme. (JSA)