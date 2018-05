Jochen De Smet (38) stapt uit politiek EERSTE SCHEPEN (OPEN VLD) KOMT NIET MEER OP IN FUSIEGEMEENTE JOERI SEYMORTIER

12 mei 2018

02u26 0 Waarschoot Verrassing van formaat: Jochen De Smet, eerste schepen in Waarschoot, zal in oktober niet op de lijst van Open Vld staan voor de fusiegemeente Lievegem. Op het einde van het jaar stopt hij met politiek, ook al is hij amper 38 jaar.

Jochen De Smet is vandaag één van de boegbeelden van de liberalen in Waarschoot, maar in oktober komt hij niet meer op voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik ben een rasechte liberaal en zal dat altijd zijn en blijven", zegt schepen Jochen De Smet. "Maar na 21 jaar actieve politiek is het voor mij tijd voor iets anders. Ik heb er zelf voor gekozen om niet opnieuw op te komen voor de verkiezingen in oktober. Ik wil ruimte maken voor nieuwe uitdagingen in mijn leven. Ik heb als politicus mooie dingen kunnen doen. Veertien jaar kon ik vanuit de gemeenteraad van Waarschoot een pak nieuwe initiatieven naar voor schuiven. Vooral de vier laatste jaren als eerste schepen van Waarschoot. Het is ons de voorbije jaren gelukt om het mooie winkelcentrum van Waarschoot weer op de kaart zetten, we hebben de eerste stappen gezet naar een digitaal gemeentehuis en een klimaatplan opgesteld met een volledige verandering van de openbare verlichting naar led. Intussen zijn de torenhoge gemeenteschulden die opgebouwd werden na zwaar overdreven investeringen weer afgebouwd naar een normaal niveau."





De fusie van Waarschoot met Zomergem en Lovendegem zou niets met de beslissing te maken hebben. Ook al ging De Smet in het begin mee op de rem staan. "In de fusie naar Lievegem heb ik met mijn collega's het initiatief genomen om eerst duidelijkheid te hebben over de meerwaarde voor de inwoners van Lievegem", zegt De Smet daarover. "Wij wilden maar meestappen in een fusieverhaal als er een belastingverlaging kwam voor iedereen. Elke inwoner van Waarschoot gaat er netto 100 euro op vooruit. Dat kon ik alleen vanuit Open Vld realiseren."





Bestuurslid

Ruzie met zijn partij zou er niet zijn. Dat hij op de fusielijst van Open Vld geen topplaats zou krijgen, wil De Smet niet bevestigen. "Ik blijf Open Vld steunen en blijf actief als bestuurslid. We hebben een sterke ploeg die klaar staat om onder meer mijn werk verder te zetten. We willen nog stappen vooruit zetten voor de inwoners van de nieuwe gemeente Lievegem. Het is mooi geweest, maar ik wil nu focussen op nieuwe dingen", zegt De Smet nog.





Intussen blijft het ook bij andere partijen binnen Lievegem verdacht stil. N-VA heeft met Maïkel Parmentier al een lijsttrekker naar voor geschoven. CD&V blijft zwijgen, ook al gaat iedereen er van uit dat Zomergems burgemeester Tony Vermeire daar voorop zal staan. Bij Open Vld wordt dat wellicht Lovendegems schepen Vincent Laroy.