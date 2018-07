Jan (23) 'zomaar' bewusteloos geslagen op Gentse Feesten AVONDJE UIT EINDIGT MET GEBROKEN KAKEN, OOGKAS EN KIN JURGEN EECKHOUT

24 juli 2018

02u42 0 Waarschoot Een 23-jarige man uit Waarschoot is zondagochtend het slachtoffer geworden van zinloos geweld op de Gentse Feesten. Jan werd op weg naar het Dampoortstation langs achteren aangevallen en verrot geslagen. Hij moet nog zeker drie dagen op Intensieve Zorgen verblijven en er wacht een maandenlange revalidatieperiode.

Twee gebroken kaken, een gebroken kin, een verbrijzelde oogkas, een gescheurde lip, vier stukgeslagen tanden en vier gekneusde ribben: dat is het erg gevulde medisch bulletin van Jan. Hij stond zondagochtend plots aan de deur van zijn zus Femke, na een treinrit van ruim drie kwartier. "Ik hoorde hem 'help mij' roepen. Toen ik uit het raam keek, zag ik hem in elkaar zakken. Met zijn laatste krachten was hij nog tot bij mij geraakt. Hij zag er vreselijk uit. Zijn hele gezicht zat onder het bloed. Ik ben onmiddellijk met hem naar het ziekenhuis van Eeklo gereden."





Heel veel kan Jan zich niet herinneren van het incident. Rond 6 uur 's ochtends had hij zijn vrienden achtergelaten in de Feestenzone. "Hij was moe en moest nog naar huis", zegt Femke. "Hij was alleen onderweg naar de Dampoort, maar in de Hagelandkaai kreeg hij plots een harde duw in zijn rug. Mijn broer viel en op het moment dat hij zich omdraaide, schopte er iemand in de richting van zijn hoofd. Toen ging het licht uit."





Hoewel hij bewusteloos was, bleven de belagers op hem inhameren. "Toen Jan bij kwam, waren ze nog altijd bezig met hem te slaan. Hij durfde zijn ogen niet te openen, omdat hij vreesde dat ze hem nog meer zouden toetakelen. Uiteindelijk zag hij vier of vijf jongeren weglopen."





Jan werd gisteren al aan zijn kaken en kin geopereerd. "Ze hebben die nu vast gezet. De komende acht weken zal hij met een rietje moeten eten en drinken. Pas nadien kan een tandarts zijn afgebroken tanden herstellen. Jan had nog maar drie weken een nieuwe job, wat het ook nog eens vervelend maakt."





Verkeerde plaats

Het slachtoffer blijft achter met heel veel vragen. "'Waarom ik?', vroeg hij mij. Ik heb er ook het raden aan waarom die lafaards hem aanpakten. Ik vrees dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Ik begrijp ook niet waarom niemand hem nadien geholpen heeft." De politie kreeg via het ziekenhuis een klacht tegen onbekenden binnen. Ze onderzoeken het incident.





Zaterdag was het drukste moment op de Gentse Feesten, met ruim 200.000 feestvierders. De politie telde die dag en nacht dertien vechtpartijen. Femke doet nu een oproep naar getuigen, zodat de daders hopelijk gevat kunnen worden. Getuigen kunnen zich melden bij de lokale politie van Gent op het commissariaat in Ekkergem.