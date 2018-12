Inwoners Waarschoot betalen laatste keer ‘algemene gemeentebelasting’ Joeri Seymortier

20 december 2018

10u22 0 Waarschoot De inwoners van Waarschoot betalen voor de laatste keer hun algemene gemeentebelasting. Met de fusie Lievegem wordt die volgend jaar geschrapt.

De algemene gemeentebelasting bedraagt in Waarschoot 80 euro per gezin, maar er zijn een pak sociale correcties voor mensen die het moeilijker hebben. Heel wat gezinnen betalen maar 35 of zelfs 20 euro. In ieder geval: het is de laatste keer dat deze belastingbrief bij de inwoners van Waarschoot in de brievenbus valt. “Vanaf volgend jaar gaar Waarschoot op in de fusiegemeente Lievegem, en is er de intentie om deze algemene gemeentebelasting af te schaffen”, zegt schepen Jochen De Smet (Open Vld) die eind deze maand uit de politiek stapt. “De belasting brengt Waarschoot dit jaar nog 270.000 euro op. Bij het begin van deze legislatuur, zes jaar geleden, was deze belasting nog 149 euro per gezin. Door het zuinige financieel beleid hebben we die ondertussen bijna kunnen halveren, en vanaf 2019 wordt deze belasting zelfs niet meer geïnd. Voor de mensen van Waarschoot zal deze fusie finaal gemiddeld 190 euro per jaar en per inwoner opleveren”, zegt De Smet nog.

