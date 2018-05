In coma na botsing tijdens triatlon TRIATLEET (55) LEVENSGEVAARLIJK GEWOND BIJ FIETSONGEVAL STEFAN VAN DE WEYER EN SAM OOGHE

22 mei 2018

02u36 0 Waarschoot Een triatleet uit Waarschoot is zondag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een fietsongeluk tijdens een triatlon in Leuven. Wim Sevenois (55) uit het Keerstraatje botste frontaal met een andere deelnemer en ligt al twee dagen in coma.

De 24e halve marathon van Leuven leek een incidentloze editie te worden. Tot het middaguur: toen miste de 55-jarige Wim Sevenois uit Waarschoot zijn bocht. Hij kwam van een hellende weg en schatte zijn manoeuvre wellicht verkeerd in. De triatleet kwam op het vak van de tegenliggers in de wedstrijd terecht en kwam daar frontaal in botsing met een 37-jarige man uit Edegem. Sevenois moet zeker 30 km/u gefietst hebben.





Een arts die toevallig passeerde, zag het ongeval gebeuren en bracht samen met een collega de eerste zorgen toe.





Hersentrauma

Sevenois en de dertiger uit Edegem werden met een ambulance weggebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De man uit Edegem brak enkele ribben, volgens de eerste berichten liep Sevenois een hersentrauma op. Zondag al werd hij door de dokters in een coma gebracht. "Het kan nog alle kanten op", valt te horen in de omgeving van de man. Hij is nog in levensgevaar.





"We zijn bezorgd over de toestand van die triatleten", zegt organisator Johan Roskams. "Dat is normaal, de triatleten zijn een grote familie en zitten enorm met elkaar in. Gezien dit zware voorval denken we eraan om dit deel uit de omloop te halen. In al die jaren maakten we links en rechts wel eens een val mee, maar niets van dit kaliber. Op dat gedeelte van het parcours reden de fietsers in beide richtingen, van mekaar gescheiden door verkeerskegels en dit over een lengte van ongeveer 700 meter. De bocht stond extra gesignaleerd. Iedereen kende trouwens de omloop, er was een briefing, de baan was afgezet en er stonden seingevers. Het is een zeer spijtig voorval."





Sevenois is geen onbekende in de triatlonwereld. Vorig jaar nog finishte hij als 209e in de Leuvense wedstrijd.





Vijf jaar

"Hij is al vijf jaar aangesloten bij ons", zegt voorzitter Giancarlo Rangan van de Meetjeslandse Triathlon Vereniging. "We zijn hard geschrokken." Aan een beginnersfout kan de val niet liggen, denkt de voorzitter. "Wim is een zeer ervaren triatleet en fietser. Al jaren voor hij zich bij ons aansloot, deed hij mee aan de competitie. Dit hebben we als club nog nooit meegemaakt. Het is een grote klap."





Wim is vertegenwoordiger bij een bouwbedrijf. Ook in Waarschoot is hij een bekende. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen met Veerle Bral, die actief is bij Open Vld in de gemeente. Ook dochter Sarah is actief bij de lokale afdeling van de liberalen.





Ook eerste schepen Jochen De Smet is geschrokken. "We kunnen enkel hopen dat het de juiste kant op gaat", laat hij weten.