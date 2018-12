Haal een brok Waarschootse geschiedenis in huis: zet eens een oude straatlantaarn in je tuin Joeri Seymortier

15 december 2018

13u02 0 Waarschoot De gemeente Waarschoot verkoopt enkele oude afgeschreven straatlantaarns. Het gaat om exemplaren die perfect in je tuin passen.

Van 17 tot 27 december kunnen geïnteresseerde inwoners van Waarschoot zich tijdens de openingsuren aanmelden bij de afdeling Gemeentewerken. Het gaat niet om torenhoge straatpalen, maar om de sierpalen die vroeger onder andere in de Nijverheidsstraat stonden. Die zijn minder hoog, en dus ook perfect bruikbaar in de tuin. Er kunnen maximum twee palen met armaturen, of twee armaturen per gezin aangekocht worden.

De prijs is 60 euro voor een paal met of zonder armatuur, en 40 euro voor een armatuur alleen. De v voorraad is beperkt. Je kan een afspraak maken om de materialen af te halen aan het gemeentelijk depot van 17 tot 21 december, of op 27 december van 9 tot 12 uur.

Info: 09/250.59.02 of gemeentewerken@waarschoot.be.