Groot scherm WK niet op dorpsplein maar in loods 16 mei 2018

Landelijke Gilde Waarschoot gaat de Belgische wedstrijden op het WK voetbal uitzenden in de loods van loonwerken Claeys.





Tijdens het vorige EK was het de bedoeling om het groot scherm op het dorpsplein te zetten, maar door het slechte weer moest toen een noodplan gezocht worden. Dat werd gevonden in de loods Claeys. "Deze keer nemen we het zekere voor het onzekere en gaan we sowieso alles opstellen in de loods in de Ververij 8 in Waarschoot", zegt Nick Van Hulle. "We hebben twee jaar geleden gezien dat dit een perfecte locatie was. We zorgen voor een pak omkadering. Bij de eerste match op maandag 18 juni is er om 17 uur een After Work. Tijdens de tweede wedstrijd op zaterdag 23 juni een gezinsdag. We houden dan een barbecue om 11.30 uur, kijken om 14 uur naar de match, zorgen voor kinderanimatie en een verrassingsoptreden. De derde match op donderdag 28 juni om 20 uur combineren we met een Ladies Night. De wedstrijden nadien, zien we nog wel. Mochten de Duivels de finale spelen, dan bekijken we nog of we dan alsnog naar het Dorpsplein kunnen verhuizen. Elke dag gratis toegang." (JSA)