Groen wil meer trage wegen 09 juli 2018

Groen Lievegem wil meer trage wegen en heeft actie gevoerd aan Hovingen in Waarschoot. Daar is volgens hen een mogelijkheid om nog een nieuwe trage weg te creëren. "Aan Hovingen kan een mooie verbinding gemaakt worden met de Molenstraat", zegt Peter Cousaert van Groen. "Dit zou er kunnen voor zorgen dat fietsende kinderen het gevaarlijke punt van de Molenstraat en de Stationsstraat kunnen vermijden als ze naar school gaan. Maar er zijn ook mooie aansluitingen te maken vanuit de Weststraat naar Het Leen. In Zomergem mikken we onder meer op de Schauwbroekwegel, de Strontwegel en Hoogdreef." (JSA)