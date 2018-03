Francis Kint (56) leidt vanaf juni Ter Beke 28 maart 2018

Vleeswarenfabriek Ter Beke uit Waarschoot krijgt een nieuwe grote baas. Francis Kint volgt vanaf 1 juni Dirk Goeminne op als CEO van het bedrijf.





Francis Kint zit vandaag nog op de grootste stoel bij het bedrijf Vion in het Nederlandse Boxtel. Dat is vandaag één van de grote concurrenten van Ter Beke. Daarvoor werkte hij onder andere ook al bij Chiquita, en bouwde een internationale carrière uit. De nieuwe CEO is burgerlijk ingenieur van opleiding, 56 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. "Ter Beke is voor mij een nieuwe uitdaging in mijn thuisland", zegt Kint.





Dirk Goeminne wordt voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij volgt daarbij Louis Verbeke op. (JSA)