Fotowedstrijd op de fiets 08 augustus 2018

Waarschoot organiseert een fotowedstrijd op de fiets. Elke inwoner of personen die aangesloten zijn bij een jeugd, - sport- of culturele vereniging van Waarschoot mag foto's inzenden. De foto's moeten betrekking hebben op het thema 'fiets'. Deelnemen is gratis. Je mag als deelnemer twee foto's insturen, in een voldoende hoge resolutie. Noteer in je mail per foto je naam, adres, e-mailadres. Ook het nummer van de fotograaf, en de plaats en datum van de opname. In september worden de prijzen uitgereikt. Er zijn Waarschootbonnen voor verenigingen en een Knooppuntenbox voor drie laureaat-inwoners. Voor meer info: www.waarschoot.be/weekvandemobiliteit.





(JSA)