Film over verwoestende brand Sint-Ghislenuskerk Joeri Seymortier

05 september 2018

10u18 3 Waarschoot Een filmdocumentaire van Marc Dhoore toont komend weekend het verhaal van de verwoestende brand van de Sint-Ghislenuskerk van Waarschoot.

Waarschoot viert dit weekend kermis, en doet dat met een pak activiteiten. Zondag en maandag toont Marc Dhoore zijn film over de brand in de kerk van Waarschoot. Die gebeurde in de nacht van 31 december 2001 op 1 januari 2002. “De film duurt ongeveer een kwartier”, zegt Marc Dhoore. “De film start natuurlijk met de brand zelf, en toont beelden tot 24 juni 2007. Die dag hebben we in Waarschoot onze nieuwe kerk feestelijk ingehuldigd. Je ziet beelden van de brand, de eerste reacties van de inwoners, de renovatie van de kerktoren, het archeologisch onderzoek met de vondst van unieke grafkelders, de tijdelijke verhuis naar de veel kleinere Bellekerk, de voorstelling van de plannen voor de nieuwe kerk, de eerste steenlegging van die nieuwbouw en ook de inwijding van de kerk. In de film heb ik bewust heel veel mensen aan het woord gelaten. Gelovig of niet? Iedereen reageerde met heel veel emotie. Als fiere inwoner van Waarschoot wou ik al deze emotionele momenten op beeld bewaren.”

Natuurfilms

De beelden hebben jaren in de kast gelegen. Het was Willy Dobbelaere die Marc Dhoore aanzette om de film eens te monteren en te tonen. Schepen Kim Martens heeft de film ingesproken. Naast de film van de kerk, worden ook natuurfilms van Willy Dobbelaere getoond. Samen goed voor een voorstelling van een klein uurtje.

De voorstellingen worden gehouden op zondag 9 en maandag 10 september in de raadzaal van het gemeentehuis. Op zondag is dat vanaf 14 uur, telkens op het uur, en dat tot 20 uur. Op maandag is dat om 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 uur. Gratis toegang. Het filmfestival wordt gehouden ten voordele van Humival.