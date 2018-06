Fietspad Weststraat krijgt oplapbeurt 19 juni 2018

De heraanleg van het fietspad aan de linkerkant van de Weststraat in Waarschoot laat al anderhalf jaar op zich wachten. Er worden nu dringende herstellingwerken uitgevoerd.





Het gaat om het fietspad aan de linkerkant van de weg, als je naar Zomergem rijdt. "Vorig jaar was het al de bedoeling om het fietspad Weststraat links te vernieuwen", zegt schepen van Openbare Werken Freddy Haegeman (Open Vld). "Het subsidiedossier sleept nu al achttien jaar aan. Het fietspad ligt er zo slecht bij dat het op sommige plaatsen zelfs niet meer veilig is. Daarom zijn we nu begonnen met de verzakkingen en putten weg te werken. Op de plaats van de werken is er tijdelijk wat hinder voor de fietsers. Door deze verbeteringswerken wordt het fietspad terug comfortabel berijdbaar, in afwachting van het definitieve dossier dat we hopelijk honderd procent gesubsidieerd krijgen. Maar die toezegging verwacht ik ten vroegste volgend jaar, zodat de werken maar in 2020 zullen kunnen gebeuren." (JSA)