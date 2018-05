Extra werken Molenstraat kosten 81.300 euro 09 mei 2018

02u26 0

De aanleg van de nieuwe fiets- en voetpaden in de Molenstraat in Waarschoot breidt uit. Ook het stuk tussen huisnummer 153 en het kruispunt met Arisdonk wordt heraangelegd. Eerst zou dat niet gebeuren, maar tijdens de werken aan de nutsleidingen is dat stuk grotendeels kapotgereden door de vele vrachtwagens. De meerwerken zullen 81.300 euro kosten, en komen van overschotten van budgetten op andere werken. "De aanleg van het nieuwe fiets- en voetpad is al begonnen in de Molenstraat, links vanaf de Kouterweg", zegt schepen Freddy Haegeman (Open Vld). "Met een belangrijke wijziging. Eerst was gemeld dat de inwoners na de heraanleg drie weken niet over de oprit mochten rijden. Maar nu zal men de klinkers leggen in porfier in plaats van zandcement, zodat er na de aanleg zowat onmiddellijk mag overgereden worden. Dat zal de hinder voor de bewoners een groot stuk verminderen", zegt de schepen nog. (JSA)