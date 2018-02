Extra turnzaal aan sporthal 08 februari 2018

02u42 0 Waarschoot Waarschoot werk aan een plan om een extra turnzaal aan te bouwen aan de bestaande sporthal. Er wordt 1,2 miljoen euro voor vrijgemaakt.

"Onze sporthal zit echt elk uur van de dag gevuld door onze sportclubs", zegt plaatsvervangend burgemeester Kim Martens (CD&V).





"Daarom hebben we het plan om een nieuwe permanente turnzaal aan onze bestaande sporthal bij te bouwen. Onze sporthal is te vaak bezet en we kunnen de vraag van sportclubs niet meer aan. De nieuwe turnzaal zal vooral door de plaatselijke turnclub gebruikt kunnen worden. Daardoor komen er heel wat extra uren vrij in de bestaande sporthal. Deze bouw is niet alleen goed nieuws voor Waarschoot, maar na de fusie van volgend jaar ook voor Zomergem en Lovendegem." (JSA)