Even zoeken naar De Schuur

Waar?

Stuiver 43 in Waarschoot.





Wie?

Cas Matthys, Melanie Matthys en Bram Lauwers.





Wat?

Vanaf 8 juli krijgt Waarschoot zijn eigen pop-upzomerbar. Je kan er tot eind augustus elke zondag terecht, in de tuin van vakantiehoeve Cameleon. Een mooier uitzicht op ongerepte natuur, kan je alvast niet vinden. "We vinden het belangrijk om samen te werken met mensen uit de buurt en zetten bijvoorbeeld het Waarschoots Elschelotbier op onze kaart", zegt Bram Lauwers. "We hebben ook biolimonades en groentechips. Je moet ons wel een beetje zoeken. De schuur ligt op het einde van de Beukendreef, schuin tegenover het witte kapelletje in de Stuiver. Een ideale stop als je tussen Waarschoot en Zomergem fietst. De kinderen kunnen ravotten in de zandbak of op de speeltuigen."





Prijzen?

3 euro voor een Vedett of Elschelotbier. Gin-tonic vanaf 8 euro. (JSA)