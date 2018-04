Eerste ereburger is kunstfotograaf DIRK BRAECKMAN VOOR ONS LAND OP BIËNNALE VENETIË JOERI SEYMORTIER

30 april 2018

02u27 0 Waarschoot Waarschoot heeft sinds gisteren een ereburger: kunstfotograaf Dirk Braeckman (59). Hij mocht ons land vertegenwoordigen op de Biënnale van Venetië. "Deze titel is een heel grote eer", zei de kunstenaar in het gemeentehuis.

Dirk Braeckman is misschien niet meteen een naam die bij het brede publiek een belletje doet rinkelen, maar in Waarschoot en in de kunstwereld is hij echt een begrip. Hij is vooral kunstfotograaf, maar maakt ook schilderijen en kunstfilms. Braeckman heeft een atelier in Gent, maar Waarschoot is en blijft zijn thuis. "Ik heb als kunstenaar de hele wereld afgereisd, maar nergens voel ik mij meer op mijn gemak dan in Waarschoot", vertelt de kersverse ereburger. "Hier liggen mijn wortels en mijn roots. Voor mij is Waarschoot echt het centrum van de wereld. Ook al heb ik de mooiste kunststeden van de wereld gezien, toch zoek ik altijd de landelijke gezelligheid van Waarschoot op. Dat ik hier nu ereburger mag zijn, is voor mij een grote eer. De timing is perfect. Ik word volgende maand zestig jaar, en heb net mogen deelnemen aan de Kunstbiënnale van Venetië. Of ik aan stoppen denk? Totaal niet. Een kunstenaar kan ook niet met pensioen gaan. Fotograferen is iets dat diep in mijn vezels zit en dat ik gewoonweg moet doen. En dan nog liefst 's nachts. Voor de middag zal je mij zelden of nooit in Waarschoot zien rondlopen."





Dirk Braeckman betrok gisteren graag zijn ouders Albert (89) en Aline (86) mee in de hulde. "Zij zijn de mensen waar ik alles aan te danken heb", zegt Dirk. "Ik was thuis kind alleen en heb altijd een zeer goede band gehad met mijn ouders. Die mensen zijn ook mijn beste vrienden. Ze hebben mij gesteund in wat ik wou doen. Zonder die steun zou ik vandaag niet staan, waar ik sta."





Waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V) is blij met de eerste ereburger. De titel wordt door de voltallige gemeenteraad toegekend. "Vlaanderen mag maar één keer om de vier jaar een kunstenaar uitkiezen om ons land te vertegenwoordigen op de Kunstbiënnale van Venetië. Dat het deze keer een Waarschotenaar was, is bijzonder", zegt Kim Martens. "Maar liefst 600.000 bezoekers hebben in Venetië zijn werk gezien. Waarschoot is echt trots op die man. Fotografie is voor Dirk Braeckman een manier om zijn kunst te creëren."





Waarschoot wil zuinig omspringen met de titel van ereburger. Er wordt volop gespeculeerd dat oud-wielrenner Johan De Muynck de volgende ereburger wordt, maar dat is iets waar de gemeenteraad zich binnenkort nog over moet buigen.