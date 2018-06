Eenrichtingsverkeer in deel van Molenstraat 04 juni 2018

De aanleg van de nieuwe voet- en fietspaden in de Molenstraat in Waarschoot gaat vandaag een nieuwe fase in. "Tot en met 22 juni geldt eenrichtingsverkeer in de Molenstraat, vanaf de Stationsstraat tot de Kouterweg in de richting van Sleidinge", zegt schepen Freddy Haegeman (Open Vld). "Verkeer komende vanuit de richting 't Hand wordt omgeleid langs de Kouterweg, Hovingen en Gastelstraat. In die periode is zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton uitzonderlijk wel toegelaten op de omleidingswegen." (JSA)