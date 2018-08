Dorp werkt aan eigen app voor handelaars 02 augustus 2018

De gemeente werkt aan een eigen app: de WaarschootApp. Na de lancering van de Waarschootbon een nieuwe manier om de lokale middenstand te promoten. "Samen met de provincie ontwikkelde de gemeente Waarschoot de WaarschootApp, die we binnenkort voorstellen", zegt schepen Jochen De Smet (Open Vld). "Iedereen met een moderne smartphone kan de app installeren en vindt er binnenkort onze lokale handelaars terug. Je kan er op zien wanneer een winkel open is, of de laatste aanbieding van de winkel ontdekken. Met een navigatiesysteem kan je zelfs zien hoe je snelst van winkel naar winkel gaat."





Registreren op www.waarschoot.be/waarschootapp. (JSA)