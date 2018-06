Dorp houdt Zomerhappening 21 juni 2018

Waarschoot organiseert vanaf morgen haar Zomerhappening en braderie. Het hele weekend is er kunst van lokale creatievelingen te zien in de etalages. Vrijdagavond vanaf 17 uur is er de avondmarkt in het centrum van het dorp. Zondag wordt dan het eerste Waarschoots Bierfeest gehouden. Vanaf 11 uur kan je bieren proeven in de verkeersvrije Stationsstraat. Er is om 12 uur een aperitiefconcert, op de middag kan je paëlla eten en de hele namiddag is er kinderanimatie en muziek op het dorp. Info: www.unizo.be/waarschoot. (JSA)