DJ Merlo wint wedstrijd op MNM 06 augustus 2018

Jordi Dhooge (21) uit Waarschoot is als DJ Merlo de grote winnaar geworden van de MNM Start to DJ 2018. Hij wordt een jaar lang het uithangbord van de nationale jongerenzender en volgt onder andere Nico Nobels, Freaquency en Spynex op. Als kers op de taart mag hij als winnaar binnenkort op Ibiza in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike draaien.





Merlo draaide vorige week de voorrondes op MNM, en raakte tot in de finale van afgelopen zaterdag in Westende. Hij won de finale van Lewis Arlo, dat waren Louis Boussauw en Arnaud Snauwaert uit Brugge. "Dit is echt een ongelofelijk gevoel", zegt de jonge Waarschotenaar. "Mijn grootste droom is werkelijkheid geworden. En dat zou niet gelukt zijn zonder mijn fans. Het mooiste wat ooit kon gebeuren in mijn dj-carrière, is gebeurd. Ik heb hier zo lang naartoe gewerkt."





Eén van de juryleden was Regi. "Merlo is niet mijn favoriete druivensoort, maar was wel mijn favoriete kandidaat van MNM Start DJ 2018", grapte hij. (JSA)