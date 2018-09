DJ Merlo geeft job op voor muziek Vrijdagavond thuismatch in Waarschoot, dinsdag op Ibiza Joeri Seymortier

06 september 2018

12u27 0 Waarschoot Eén maand na het winnen van de DJ-wedstrijd op MNM, staat het leven van Jordi Dhooge (21) uit Waarschoot helemaal op z’n kop. Hij heeft zijn job bij KBC opgezegd en leeft nu volledig zijn droom als DJ Merlo. Op vrijdag 7 september speelt hij een set in zijn thuisdorp Waarschoot en trakteert hij met twee vaten bier. Volgende week mag hij zelfs naar Ibiza.

Begin augustus won DJ Merlo de grote ‘Start to DJ-wedstrijd op MNM, en dat maakte hem in het wereldje in één klap wereldberoemd. En dat mag je letterlijk nemen. Volgende week dinsdag mag hij in Ibiza het voorprogramma draaien van de wereldtoppers Dimitri Vegas en Like Mike. Nu vrijdag speelt hij eerst nog een thuismatch op de kermis van zijn thuisdorp Waarschoot. En daar kijkt hij minstens even hard naar uit.

“Ik begin nu pas te beseffen wat er allemaal aan het gebeuren is”, zegt DJ Merlo. “Ik ben al vijf jaar aan het draaien, maar nu gaat het echt snel. Ik ben ooit gestart in jeugdhuis De Messink in Zomergem, en draaide al in de Kokorico en op feestjes. Muziek is nu nog meer dan vroeger aanwezig in mijn leven. Ik had een job bij KBC, maar na de overwinning is de combinatie met het draaien echt niet meer mogelijk. Ik ga wellicht wel weer studeren, maar nu concentreer ik mij even volop op mijn muziek. Ik wil nu echt alle kansen grijpen die ik krijg. Dus moet ik voltijds beschikbaar zijn.”

Dimitri Vegas

Merlo is nu al om de twee weken op zaterdagavond te horen op MNM, en werkt ook aan zijn eerste eigen productie. DJ Merlo wordt een jaar lang hét uithangbord van de jongerenzender van de VRT. “De boekingen zijn amper nog bij te houden”, straalt Jordi. “Ik ontmoet mensen waarvan ik nooit gedacht had, dat ik ze in het echt zou zien. En het houdt echt niet op. Volgende week dinsdag, 11 september, speel ik in Ushuaïa. Dat is één van de grootste clubs van Ibiza. Ik speel daar het voorprogramma van Dimitri Vegas en Like Mike. Voor mij nog altijd niet te geloven dat ik samen met die mannen op de affiche sta. Dat wordt onvergetelijk. We gaan er hard werken, maar toch ook vooral genieten van enkele dagen vakantie op het eiland.”

Gratis bier

Vrijdagavond om 22 uur wordt eerst nog een volksfeest gebouwd op het dorpsplein van Waarschoot. “Ook daar kijk ik super hard naar uit. In mijn eigen dorp spelen, is al altijd iets geweest waar ik van droomde toen ik begon met draaien. Ik knal er de beste dansplaatjes van vroeger en nu door de boxen. Om iedereen te bedanken voor de steun, geef ik ook twee gratis vaten bier. Heel wat vrienden en familie hebben al gezegd dat ze zeker komen. Ik weet nu al dat ik heel erg zenuwachtig zal zijn”, zegt Jordi Dhooge nog.