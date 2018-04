Denis Goossens wint cultuurprijs 19 april 2018

Denis Goossens heeft de jaarlijkse cultuurprijs gewonnen. In 1966 studeerde hij af als Master in de Beeldhouwkunst. Eind jaren zestig had hij nog zijn eigen atelier. Van 1982 tot 1966 was hij directeur van de Academie. Goossens werkte ook mee aan de restauratie van de kunstobjecten na de brand in de parochiekerk. "Een bijzondere winnaar", zegt schepen Nik Braeckman (Open Vld). "Goossens zal de geschiedenis in gaan als de laatste cultuurprijswinnaar van Waarschot. Zoals iedereen wel weet zal onze gemeente vanaf 1 januari 2019 opgaan in een groter geheel."





(JSA)