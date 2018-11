Delhaize wil Proxy naast Overstock langs N9 Joeri Seymortier

08 november 2018

12u00 0 Waarschoot Warenhuisketen Delhaize wil een Proxy Delhaize openen in het winkelcentrum langs de Hendrik Consciencelaan (N9) in Waarschoot.

Schuin tegenover Honda De Smedt staat een winkelcomplex, waar nu al Overstock en de Concept Fashion Store zitten. Het derde pand staat al jaren leeg. Er zou in 2014 een AD Delhaize komen, maar dat is nooit gelukt. Ook toen Albert Heijn een pand zocht in het Meetjesland, werd naar het winkelcentrum langs de N9 in Waarschoot gewezen. Maar ook die plannen gingen nooit door.

De groep Delhaize adverteert nu om uitbaters te zoeken voor een nieuwe Proxy Delhaize in Waarschoot. De keten heeft winkels in Eeklo en Lovendegem en wil in Waarschoot de blinde vlek opvullen. Een precieze openingsdatum is er nog niet, maar Delhaize mikt op volgend jaar.

Wanneer de Proxy Delhaize er zal zijn, zal Waarschoot er naast Smatch, Spar, Carrefour en Okay een vijfde warenhuis bij krijgen. Onlangs werd net naast het gebouw voor de nieuwe Proxy Delhaize het ‘spookgebouw’ gesloopt waar ooit de Intermarché moest komen. Op die plaats komt nu een nieuwbouw, voor de kledingketen A-Mode en een elektrozaak.