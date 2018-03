Buurtplan voor Akkerstraat 06 maart 2018

02u49 0

Waarschoot zal de komende drie jaar een buurtplan maken voor de buurt rond de Akkerstraat, Lindestraat, Lagebilk en omgeving.





Het project kost 100.000 euro, maar wordt voor meer dan de helft gesubsidieerd door Europa. "Samen met de buurtbewoners willen we werk maken van een buurtplan voor de wijk", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). "We willen de bewoners activeren om zelf de toekomst van de buurt op korte en lange termijn mee vorm te geven. Het plan mag uiteraard geen 'goede intentie op papier' blijven. Daarom willen we in 2019 en 2020 al effectief zaken realiseren. We willen drie openbare groenzones maken in de buurt, trage wegen activeren en voor nieuwe speelimpulsen zorgen. Hoe de invulling er precies zal uitzien, hangt natuurlijk af van de resultaten van het participatieproces met de buurtbewoners." (JSA)